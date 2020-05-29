Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan virüs uyarısı: Tedbirlerimize devam etmek zorundayız

29.05.2020 16:08

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır." dedi. Koca, "Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız." diye konuştu.