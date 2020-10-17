Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. 17 Ekim'de 1723 yeni vaka tespit edilirken, 71 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir." ifadelerini kullandı. İşte 17 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı......
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Ekim Cumartesi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 17 Ekim Cumartesi
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