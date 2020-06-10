Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

10.06.2020 20:41

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantı sonrası 10 Haziran Kovid-19 tablosunu da açıkladı.