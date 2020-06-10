Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantı sonrası 10 Haziran Kovid-19 tablosunu da açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
10.06.2020 20:41
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Yurt dışından gelen yolculara test yapılacak mı?
- Bakan Koca’dan ‘Antikor testi’ne ilişkin açıklama: Dünyaya örnek olacak
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
- Son dakika: Başkan Erdoğan siyam ikizlerinin ailesi ile görüştü
- Beyoğlu'nda tehlikeli asker uğurlaması! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
- Siyam ikizlerinin babası Ömer Evrensel'den A Haber'e özel açıklamalar: Bütün problemleri onlar çözdü
- 41 ilde valiler değişti? İşte yeni atanan valiler listesi |Video
- Son dakika: MEB'den okullara karne düzenlemesi |Video
- Türkiye'nin hamleleriyle köşeye sıkışan darbeci Hafter hangi ülkeye kaçtı?
- Antalya'da aylar sonra ilk yurt dışı uçuş heyecanı
- Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan riskli bina uyarısı | Video
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber özel yayınında soruları yanıtladı (10 Haziran 2020)