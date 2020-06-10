Siyam ikizlerinin babası Ömer Evrensel'den A Haber'e özel açıklamalar: Bütün problemleri onlar çözdü

10.06.2020 18:52

Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da operasyonla birbirinden ayrılan Derman ve Yiğit adlı ikizler Türkiye'ye geldi. Siyam ikizlerinin babası Ömer Evrensel A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Evrensel, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın en başından beri bütün süreçlerle ilgilendiğini ve problemleri çözdüğünü dile getirerek, "Allah razı olsun hepsinden. Çok mutluyuz, çocuklarımız sağlıklı. Emeği geçen herkese Başkan Erdoğan'a, ekibine, ameliyatı yapan doktora ve tedavi için destek veren iş adamına da teşekkür ediyorum." dedi.