Rusya'da koronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor! Son 24 saatte 7 bin 933 yeni vaka!

01.05.2020 14:24

Rusya'da günlük vaka sayısında kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 7 bin 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431 olarak açıklanırken; 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1169'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 933 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431'e yükseldi.

Rusya'da günlük vaka sayısında kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 7 bin 933 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431 olarak açıklanırken; 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1169'a ulaştı.