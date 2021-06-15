Rus aşısı Sputnik V Türkiye'de! Sputnik V aşısı inaktif mi? Sputnik V aşısı koruyuculuğu ne kadar?

Sputnik V aşısı inaktif mi? Sputnik V aşısı koruyuculuğu ne kadar? Rus COVID-19 aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatını taşıyan uçak, Ankara'ya indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz nisan ayında 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısının gelmesini beklediklerini söylemişti. Bakan Koca, Haziran sonuna kadar 30 milyon dozun teslim edileceğini belirtmişti. Ülkemizde uygulanacak Sputnik V aşısının özellikleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; Sputnik V aşısı inaktif mi?

SPUTNİK V AŞISI İNAKTİF Mİ?

Sputnik V ya da resmî kayıt adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen COVID-19 aşısıdır.

Aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos 2020'de duyuruldu. COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. Aşıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu ve 20'den fazla ülkeden milyarlarca talep olduğu belirtildi.

Aşının etklilik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlenmiş durumda. Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V aşısı" 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi. Her iki dozu da alan kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiği bildirilmişti.

SPUTNİK V YAN ETKİSİ VAR MI?

Resmi onay alan ilk koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı aşıdır. 2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor. Aşının herhangi bir yan etkisi tespit edilmediği belirtilmiştir.

Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamada bulunan Bakan Fahrettin Koca, Rusya'dan tedarik edilecek Sputnik V aşısının ülkeye ne zaman geleceği konusunda tarih verdi. Koca, ''Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek.'' dedi.