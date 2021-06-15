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Aşı sırası işçi ve memurlarda

Aşı sırası işçi ve memurlarda
15.06.2021 09:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı randevusunun açılacağını duyurdu. Koca "İşçi ve memurların tamamı için yarın (bugün) yeni bir gün başlıyor. İlk işiniz aşı randevusu almak olsun" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı randevusunun açılacağını duyurdu. Koca "İşçi ve memurların tamamı için yarın (bugün) yeni bir gün başlıyor. İlk işiniz aşı randevusu almak olsun" dedi.

SPUTNIK V GELDİ
Rus aşısı Sputnik V'nin ilk partisini taşıyan uçak dün Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Aşılar 2 haftalık güvenlik testlerinin ardından vatandaşlara uygulanacak.

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