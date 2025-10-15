PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt’ta kardeş krizi: Sosyal medya fotoğrafı silahlı kavgaya dönüştü

İstanbul Esenyurt’ta kız kardeşini sosyal medyada erkek arkadaşlarıyla gören bir genç, eline silah alıp bulundukları yere gitti. Havaya ateş açarak kaçan şüpheliyi polis her yerde arıyor. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pazartesi gecesi Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yaşı küçük bir şahıs, kız kardeşini sosyal medyada konuşmasını istemediği erkek arkadaşlarıyla birlikte görünce sinir krizi geçirdi.

Silahla Gidip Havaya Ateş Açtı

Öfkesine yenilen genç, eline aldığı silahla kardeşinin bulunduğu yere gitti. Taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan ağabey havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Polis Ekipleri Şüpheliyi Arıyor

Vatandaşların panik yaşadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Silah sesleri mahallede korku ve paniğe neden olurken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşı küçük olduğu öğrenilen şahsın yakalanması için geniş çaplı arama sürüyor.

