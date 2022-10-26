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Rekabet Kurumu'ndan Facebook'a 346 milyonluk rekor ceza!

Rekabet Kurumu'ndan Facebook'a 346 milyonluk rekor ceza!
26.10.2022 12:00

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Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu'nun, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturmasında; ilgili şirketlere 346 milyon 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine karar verildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili Meta (Facebook) ve paydaş şirketleri hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip, edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı.

Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında, şirket temsilcileri, 11 Ekim 2022'de Rekabet Kurulu'na sözlü savunma yaptı.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI
Rekabet Kurulu'nca soruşturma tamamlandı. Buna göre; Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına oy birliği ile karar verildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanan verilerin birleştirilmesi suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırıldığı, pazara giriş engeli yaratılarak rekabetin bozulmasına yol açıldığı saptandı. Meta Platforms Inc., Meta Ireland Limited ve WhatsApp LLC'ye 346 milyon 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

TEDBİRLER İÇİN 6 AY SÜRE
Meta ve paydaş şirketleri, rekabeti önleyici faaliyetlerin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için gerekli tedbirleri, 1 ay içerisinde Rekabet Kurumu'na sunacak.

Tedbirleri, 6 ay içerisinde yerine getirecek. Ayrıca ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca, yılda 1 periyodik olarak Rekabet Kurumu'na rapor sunacak.

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