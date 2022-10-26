PKK terör örgütünün kimyasal silah iftirasına TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın destek mahiyetindeki açıklamaları tepki çekti. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da iddiaların araştırılması için Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklaması CHP'de bile tartışmalara neden oldu.

Öte yandan TOGG fabrikasının açılışına Kılıçdaroğlu ve Akşener de davet edilmişti ancak; CHP Sözcüsü Faik Öztrak siyasi şova dönüştürüleceği gerekçesi ile Kılıçdaroğlu'nun açılışa katılmayacağını açıkladı. Meral Akşener de daha önce planlanan bir programı olduğunu gerekçe göstererek açılışa katılmayacağını dile getirdi. Yardımcısı Koray Aydın İYİ Parti'yi temsil edecek.

Gündemin sıcak başlıklarını A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Numan Kurtulmuş A Haber'de değerlendi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Numan Kurtulmuş'un öne çıkan ifadeler:

Başörtüsü için referandum - Samimiyseniz bir Anayasa yapalım. Meclis'e gelsin. Burada bütün partiler bir samimiyet sınavından geçecek. Binlerce insanın hayatını mahvetmiş bir zulümden bahsediyoruz. Bu anlamda diğer partilerle bir mütabakat arayışında olmak doğru olur. Amacımız bu yasağın tamamıyla gündemden kalkması.

Referandum ve seçim aynı anda olabilir mi - İnşallah referanduma gitmeden parlamentoda çözülür. Seçim takvimi başkadır, bu referandum takvimi başka olarak ele alınmalıdır.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajı - HDP'nin desteği olmaz ise 6'lı masanın yarışa dahil olması bile mümkün değil. Bölgesel sorunları çözmede, dış politikada, ekonomideki istikametlerinde Mavi Vatan ile ilgili nasıl yol izleyeceklerinde ciddi farklılıklar var. Millet gelecek vizyonunuzu merak ediyor. Bir tarafta yaptığı ve yapacakları belli olan bir AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer yanda ise ne yapacağı belli olmayan bir 6'lı masa var. Türkiye koalisyon kavgalarından uzaklaşmak için bu sisteme geçirildi. Bunların zorlukları aday belirlemek değil istikamet belirleyememektir. Savruldukları görülüyor. Farklılıkları ortada. Kimin aday olacağı gerçekten söylüyorum bizi ilgilendirmek. Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını çok istediği aşikardır. Kılıçdaroğlu'nun adaylık pozisyonundan geri adım atacağını ben zannetmiyorum. Siyaset isimlerden çok fikir işidir. Biz adayınızı belli edin deyince, seçimi ilan edin 2-3 günde adayı belirleriz diyorlar. Bu millet feraset sahibi. Gram gram oylarını dağıtabiliyor. Bu millet nasıl ve kimle hareket edeceğinizi bilmek ister. Bu da onların handikapı.

Danıştay'dan mesleğe geri dönüş kararı - Şimdi FETÖ ile mücadele politik bir konu değildir. Milli bir meseledir. Siyaset gibi yargıya da büyük görevler düşüyor. Bu tehlike inşallah bir daha olmayacaktır. Türkiye artık darbeler dönemini geride bırakmıştır. 40-45 yıl devletin içinde gizlenmiş, hazırlıklarını yapmış, varlığını uzun yıllar pekiştirmiş bir örgütten bahsediyoruz. Bunların çok büyüğü tasfiye edildi. Büyük ihtimaldir ki karda yürüyüp izini belli etmeyenler vardır. Bu karar FETÖ ile mücadeleye fayda sağlamaz.

AK Partili Şadi Yazıcı'ya CHP'liler tarafından saldırı - Tuzla Belediye Başkanımız gayet medeni şekilde hizmeti bulunanlara teşekkür ediyor. Bu ne hazımsızlıktır. Bunu hazmetmemek olmak, muhalefetin başka farklı sesler duymak istemediğidir. Orada galiz küfürler edilmesi, itiş kakışın olması ayıptır. Biz birbirimizin düşmanı değil rakibiyiz. CHP'nin bu tavrı en büyük zararı CHP'ye verir. Rekabet dili üzerinden yarışırız. Şiddetle kınıyorum. Son derce olumsuz bir tablodur. Mangalda kül bırakmıyorlar. Bu şekilde mi mangalda kül bırakmayacaksınız! Siz karşınızdakinin sesini kısarak mı siyaset yapacaksınız.

AK Parti Siyasi Vizyon Belgesi Tanıtımı - AK Parti'ye 1 kez bile oy vermiş olanların oranı yüzde 68'dir. Zihniyet devrimiyle 20 yılda büyük başarı ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı yeni bir döneme başlangıçtır. Bir siyasi parti vizyonu değil Türkiye'nin milli bir vizyonudur. Geçmişten güç alarak geleceği kurgulamalıyız. Türkiye'nin geleceğinde nasıl bir gelecek vaat ediyoruz. Türkiye'nin gelecek 100 yılı nasıl olacak? Kalıcı siyasi hareketler günün meşgaleleri ile uğraşmaz. Bunlar geniş vizyonlar çizerler. Bir davasının hedefinin olması önemlidir. Türkiye TYüzyılı yeni bir gelecek tasarımının milyonlarla paylaşılmasıdır. Büyük bir heyecan oluşturduğunu şimdiden görüyoruz. Muhtevası itibarıyla muhteşem bir şölen olacak.

Muhalif gazeteci ve isimlerin tanıtım törenine davet edilmesi - AK Parti kapsayıcı, kuşatıcı özelliği sayesinde bugünlere geldi. Böyle büyük bir şölen yapılıyor, vizyon belgesi kamuoyu ile paylaşılacak. Bize destek vermeyebilirler. Çağırılabilecek en geniş davetli grubunu davet ettik. Çok güçlü bir katılım olacak.

TOGG'un fabrikasının açılışına muhalefetin katılmama kararı - Davet samimiyet ile yapılmıştır. Gelip gelmemek muhataplarının işidir. Gelirlerse ne ala, en güzel şekilde ağırlarız. Türkiye otomobilini 30 sene, 50 sene önce halletmeliydi. Devrim arabalarının nasıl baltalandığı, Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ gibi isimlerin yaptıklarının nasıl engellendiğini konuşmalıyız. Devrim arabalarının yapılması gerçekleşseydi Türkiye'nin en ez bilinen 2-3 otomobil firması olurdu. İhanetlerin olduğu bir Türkiye sanayileşme tarihi olduğunu görüyoruz. Tüm bariyerler aşılarak, bürokratik oligarşinin direnmesine rağmen Türkiye belli bir noktaya gelmiştir. Savunma sanayii yüzde 75 yerlilik oranına ulaşmıştır. Ciddi bir mesafe katedilmiştir. TOGG'un üretimi de sanayileşmemiz için önemlidir. Takdirle karşılanmalıdır.

İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözü tutacağını açıklaması - Bunu uygulamada göreceğiz. Hem İsveç hem Finlandiya şunu gördü,, Türkiye blöf yapmıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi hayatidir. Türkiye terörle mücadeledeki önceliklerinden vazgeçmeyecektir. İsveç'in sözleri olumlu sözlerdir. Ama biz uygulamaya bakacağız. PKK İsveç sokaklarında eylemlerine devam edecek mi, etmeyecek mi? Pratik tarafa bakacağız. Türkiye bir söz söylediğinde asla geri adım atmaz.

Yeni destek paketleri gelecek mi? - Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek teşviklerin ortaya konulması amacımızdır. Her alanda olabilecek her imkanla vatandaşımızın alım gücünü artıracak adımlar atmaya devam edecek. Asgari ücret de buna dahil. Bu istikamette devam edilecektir. Türkiye kürsel krizden en az zararla çıkacak sayılı ülkelerden olacaktır.