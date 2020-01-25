Haberler Video Prof.Dr. Naci Görür Elazığ depremini 3 ay önce haber vermiş!
Prof.Dr. Naci Görür Elazığ depremini 3 ay önce haber vermiş!

Prof.Dr. Naci Görür Elazığ depremini 3 ay önce haber vermiş!

25.01.2020 11:01

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası; aylar önce bir televizyon programında Prof. Dr. Naci Görür'ün Elazığ depremini önceden haber verdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntülerin sosyal medyada çok konuşulmasının ardından Naci Görür, Elazığ depremi ile ilgili açıklamalarda da bulundu.


haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları