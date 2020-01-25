Prof.Dr. Naci Görür Elazığ depremini 3 ay önce haber vermiş!

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası; aylar önce bir televizyon programında Prof. Dr. Naci Görür'ün Elazığ depremini önceden haber verdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bu görüntülerin sosyal medyada çok konuşulmasının ardından Naci Görür, Elazığ depremi ile ilgili açıklamalarda da bulundu.
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