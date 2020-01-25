Son dakika... Elazığ'da enkaz altından bir kadın daha kurtarıldı! Elleri havaya kaldırıp şükürler etti (İşte o anlar) |Video 25.01.2020 11:00

Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren devam eden çalışmalar neticesinde saat 10.45'te bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan kadının yakınlarının sevinci görülmeye değer...

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası haberler peş peşe geliyor. Türkiye'nin birçok noktasından ekipler anında bölgeye sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları da büyük bir titizlikle devam ediyor. 6,8 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı.

14 SAAT SONRA HAYATA DÖNÜŞ

Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden yaklaşık 14 saat sonra, 10.45'te enkaz altından bir kadın daha sağ olarak çıkarıldı.

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında AFAD ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği, yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarıldı.