6 Ekim 2019'da Prof.Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar Elazığ depremi sonrası damga vurdu. Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depreme nokta atışıyla işaret etti.

Naci Görür'ün açıklamaları:

Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ - Bingöl arası.

'DOĞU ANADOLU FAY HATTI UYANDI'

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin, 'Doğu Anadolu fay hattının uyanması' anlamına geldiğini ifade etti.