6 Ekim 2019'da Prof.Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar Elazığ depremi sonrası damga vurdu. Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depreme nokta atışıyla işaret etti.
Naci Görür'ün açıklamaları:
Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ - Bingöl arası.
'DOĞU ANADOLU FAY HATTI UYANDI'
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin, 'Doğu Anadolu fay hattının uyanması' anlamına geldiğini ifade etti.
"Maalesef Elazığ'da 6.5 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Elazığ'ın 25-30 km doğusunda Sivrice'de oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay'ı (DAF) üzerinde meydana geldi. DAF yaklaşık 600 km uzunluğunda, sol yönlü ve doğru atımlıdır. Bu fay ve depremle ilgili bilgileri maddeler halinde sıralayacağım:
1-Bu depremin olduğu yerde 1874 yılında 7.1, 1875'de 6.7 büyüklükte iki deprem olmuş.
2-Bu depremden sonra Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir.
3-Deprem hattı üzerindeki kırsal yerleşim alanları yapı stoku bakımından deprem güvenli değildir.
4-Bu deprem kanaatimce endişe vericidir. DAF uzun zamandır sessizdi. Şimdi uyandı. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) gibi davranacağından endişe ediyorum. Biliyorsunuz KAF 20. asırda 1939-1999 tarihleri arasında çok sayıda 7'nin üzerinde deprem üreterek enerjisini boşalttı (İst hariç). Aynı şeyi belirli bir süreçte DAF da yapabilir. Nitekim bu fay boyunca 1513 Maraş civarı7.4; 1872 Amanos, 7.5; 1874 Sivrice-Palu arası, 7.1; 1875 Sivrice 6.7; Çelikhan 7.1. Gördüğünüz gibi bu depremler üzerinden bir hayli zaman geçmiş."
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