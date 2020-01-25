Deprem anında ne yapmalıyız? İşte deprem sırasında yapılması gerekenler...

AFAD'dan deprem paylaşımı: Deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri neler? | Takvim Son Dakika Videoları 25.01.2020 11:36

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası vatandaşlar, deprem anında ne yapmalıyız? Deprem sırasında yapılması gerekenler neler? sorularının cevaplarını araştırıyor. AFAD, Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrasında vatandaşları bilgilendirmek ve deprem sonrası ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı. Videoda deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler yer aldı. O bilgiler arasında, “Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün. Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin. Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın” uyarıları yer aldı.

Deprem olduğu sırada bina içerisindeyseniz, araç kullanıyorsanız, dış alandaysanız ya da toplu taşıma ile seyahat ediyorsanız acil olarak yapılması gerekenleri AFAD resmi sitesinden yayınladı. İşte detaylar…

Deprem anında bina içerisindeyseniz;

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

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Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.