Raşit Aydın'ın Abdullah Gül'ün danışmanlığından istifa etmesi değerlendirildi: Muhalefeti bir arada tutan bir emir var

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığından istifa ettiğini duyuran Raşit Aydın, "HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya karşı geliştirilen ve ısrar edilen 'siyasi dil' ve HDP'ye destek açıklamalarının bardağı taşıran son damla oldu" dedi. Prof. Dr. Yasin Aktay, Raşit Aydın'ın bu açıklamalarını A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Aydın'ın bu açıklamaları ne anlama geliyor? İşte ses getiren o değerlendirme...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığından istifa eden Raşit Aydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya karşı geliştirilen ve ısrar edilen 'siyasi dil' ve HDP'ye destek açıklamalarının bardağı taşıran son damla olduğunu vurgulayarak, "Kendi isteğimle ve kararımla, bu nedenle; 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi ve herhangi bir ilişiğim kalmadığını açıklama gereği hasıl olmuştur" dedi.

Raşit Aydın'ın açıklamaları şöyle:

"Milli Görüş geleneğinin içinde, Refah Partisi, Fazilet Partisi'nde görev aldıktan sonra AK Parti içerisinde İstanbul teşkilatlarında ve yerel yönetimlerde bir dava adamı olarak vazife aldım. 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talebi üzerine, 2014 yılından başlayarak, bilabedel yaptığım danışmanlık görevini, bir süre önce "fiilen" bitirmiştim. Bu süre zarfında, Türkiye'nin yaşadığı birçok siyasi, ekonomik ve sosyal kültürel vakalara "hususi" manada da şahitlik ettim.

Ancak aramızdaki görüş ayrılıkları, kendilerinin önderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası, FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisağıyla oluğunu müşahede ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzluklara da her seferinde karşı çıktım.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Son olarak Türkiye'ye karşı yeni bir "Gezi" denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilemez hale getirdi.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya karşı geliştirilen ve ısrar edilen siyasi dil ve HDP'ye destek açıklamaları da bardağı taşıran son damla olmuştur.

Kendi isteğimle ve kararımla, bu nedenle 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi ve herhangi bir ilişiğim kalmadığını açıklama gereği hasıl olmuştur.

Şartsız ve koşulsuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında ve emrinde olduğumu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü saldırının ve iftiranın karşısında açıkça duracağımı bil vesile belirtiyorum. Baskılara rağmen de tweetlerimi silmedim. Silemezdim. Silmeyeceğim...

Benim kararıma karşı yapılacak her türlü açıklamaya karşı hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, Kamuoyuna saygıyla bildiririm."

"HDP ŞİMDİYE KADAR 50 KEZ KAPATILMIŞTI"

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Prof. Dr. Yasin Aktay, yaşanan bu gelişmesi yorumladı. Aktay, "Prensip olarak AK Parti'de partilerin kapatılmasına karşı. AK Parti'nin değiştirdiği eski siyasi partiler mevzuatı geçerli olsaydı HDP şimdiye kadar 50 kez kapatılmıştı. HDP kapatılmadıysa AK Parti'nin getirdiği düzenlemeler sayesinde olmuştur. Çok sayıda insan bile olsa yasa dışı işler yapıyorlarsa o kişiler cezalandırılmalı, siyasi parti cezalandırılmamalı." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ TESLİM ALMAK İSTEDİLER"

Aktay, Gezi Parkı olaylarında vekalet savaşları verildiğini söyleyerek, "O dönem Başbakanımız önüne bir müterake listesi konuldu. Bu listeye göre 3.Havalimanı, 3. Köprü (Yavuz Sultan Selim), Kanal İstanbul ve Taksim Camii yapımında vazgeçilmesi şartı konulmuştu. Bu şartlarla resmen Türkiye'yi teslim almak istediler. Abdullah Gül, tüm bunlara rağmen bu hareketle empati içerisinde oldu. Boğaziçi eylemlerinde de aynı tutum sergilendi." dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NI BİR ARADA TUTAN BİR AKIL VAR"

Millet İttifakı (CHP, HDP, İYİ Parti) arasındaki tartışmalara dikkat çeken Aktay, "Bir akıl ve irade var, bunları bir arada tutmaya çalışıyor. Bu kadar uyuşmazlığa rağmen, birbirlerine hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar, boşanmaları için tüm sebepler var ama onları bir arada tutan bir emir var. Trump'tan sonra göreve gelen Biden'ın muhalefet partilerine verdiği sinyale özellikle CHP atlıyor." dedi.