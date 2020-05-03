RAMAZAN İMSAKİYE
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Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Haziran ayında normalleşme başlayacak mı?

Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan A Haber'de flaş açıklamalar: Haziran ayında normalleşme başlayacak mı?
03.05.2020 23:06

A Haber ekranlarına bağlanan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, salgının yayılım hızının nasıl kesildiğini değerlendirerek ‘’Haziran ayında normalleşme başlayacak mı?’’ sorusuna cevap verdi.


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