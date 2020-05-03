Demet Akalın paylaştı sosyal medya bu videoyu konuştu! İşte sosyal mesafeli dövüş akımı

03.05.2020 18:12

Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımına aralarından Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan, Esra Balamir, Özlem Yıldız gibi isimlerin yer aldığı Türk ünlüler de dahil oldu. Demet Akalın'ın paylaştığı sosyal mesafeli dövüş videosuna kısa sürede binlerce beğeni geldi. Sosyal medyada kısa sürede trend olan sosyal mesafeli dövüş videosu, önümüzdeki günlerde daha sık karşımıza çıkacak gibi duruyor. İşte Demet Akalın'ın paylaştığı sosyal mesafeli dövüş videosu...

Karantinada evlerinden çıkmayan ünlüler bu kez de sosyal mesafeli dövüş akımı ile gündemde! Evde vakit geçirirken boş durmayan ünlüler çılgın akımlardan geri kalmıyor. İlk olarak Hollywood dublörlerinin yaptığı sosyal mesafeli dövüş akımı daha sonra Holywood aktrisleri tarafından sürdürüldü. Şimdi ise Türk ünlüler çektikleri video ile akıma dahil oldular.

Demet Akalın, Şafak Sezer, Özlem Yıldız, Buse Varol gibi ünlü isimlerin yer aldığı video sosyal mesafe dövüşü akımıyla büyük ilgi gördü.