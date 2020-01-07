Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Kabine Toplantısı sonrası İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili başlayan süreci yakından takip ediyoruz. Biz bütün taraflara sükunet ve itidal tavsiyesinde bulunduk." ifadelerinde bulundu. "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor." ifadelerini kullanan Kalın, Libya tezkeresi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kalın "Hafter tarafı saldırılarına pervasız bir şeklide devam ediyor. Burada özellikle Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmaya itiraz edenler öncelikle burada saldırgan tarafın kim olduğu, anlaşmaları kimin öldürdüğünü açık bir şekilde ortaya koymaları ve kınamaları gerekir." Şeklinde konuştu. Ayrıca Kalın, Kanal İstanbul ve yerli otomobil projelerine ilişkin de bilgi verdi.
Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar07.01.2020 20:15
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