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Platonik aşığın öldürdüğü Fatma toprağa verildi: Cezaevindeki babası da cenazeye katıldı
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Platonik aşığın öldürdüğü Fatma toprağa verildi: Cezaevindeki babası da cenazeye katıldı

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024, 19:12 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024, 19:12

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde platonik aşk cinayeti sonrası gerçekleşen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Fatma Özdemir'de tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederken cenaze namazına kızın cezaevindeki babası da katıldı.
Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde Cuma Günü meydana gelen olayda, Eren Uzuner adlı saldırgan, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i (27) hedef alarak silahlı saldırı düzenlemişti. Olay sırasında Barkın Perçin hayatını kaybetmiş, 1'i polis olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. Fatma Özdemir'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.
Evde helallik alındı
Fatma Özdemir'in cenazesi, yaşadığı eve helallik alınmak üzere getirildi. Babası Kemal Özdemir, jandarma eşliğinde cezaevinden getirilerek son kez kızını gördü ve cenaze namazına katıldı. Helallik sırasında Fatma Özdemir'in annesi ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.
Babası jandarma eşliğinde namazda saf tuttu
Özdemir için ikindi namazına müteakip mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Namaz sırasında baba Kemal Özdemir gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazının ardından Fatma Özdemir toprağa verildi ve baba Kemal Özdemir de jandarma kontrolünde kızının tabutunu taşıdı.

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