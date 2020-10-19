Platonik aşığı Mehmet Ali Akış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Dün gece yarısı Esenler - Otogar yolunda Mehmet Ali Atış tarafından silahla vurularak öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Hazal'ın yakın arkadaşlarından alınan bilgiye göre Hazal ile Mehmet Ali Akış sevgili değildi. İddiaya göre Mehmet Ali Akış daha önce Hazal'ı kaçırmış ve üzerinde silahla yakalanmış. Sabah’tan Ersel Yıldırım’ın haberinin detayları…