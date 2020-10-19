Platonik aşığı Mehmet Ali Akış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Dün gece yarısı Esenler - Otogar yolunda Mehmet Ali Atış tarafından silahla vurularak öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Hazal'ın yakın arkadaşlarından alınan bilgiye göre Hazal ile Mehmet Ali Akış sevgili değildi. İddiaya göre Mehmet Ali Akış daha önce Hazal'ı kaçırmış ve üzerinde silahla yakalanmış. Sabah’tan Ersel Yıldırım’ın haberinin detayları…
Hazal Tektaş'ın ölümü tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Henüz 19 yaşında olan Hazal Tektaş, 18 yaşındaki Mehmet Ali Akış tarafından öldürüldü. Katil, Hazal'ı öldürdükten sonra intihar ederek yaşamını yitirdi. Sabah.com.tr, Hazal Tektaş'ın son görüntülerine ulaştı. Arkadaşlarıyla gittiği bir yerde "Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini" şarkısını söyleyen Hazal'ın hayatını kaybetmesi arkadaşlarını da derinden yaraladı. Talihsiz kızın yakın dostları, Mehmet Ali Akış'ın Hazal'a 'saplantılı' olduğunu aralarında bir ilişki olmadığını ifade etti..