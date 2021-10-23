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PKK'ya darbe! 6 terörist öldürüldü

PKK'ya darbe! 6 terörist öldürüldü
23.10.2021 09:41
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Türkiye gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde teröristlere nefes aldırmıyor. Bakan Soylu, Eren operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2 bugün Siirt'te 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üste darbe vuruluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" dedi.

TERÖRİSTLER YOK EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

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