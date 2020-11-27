Haberler Video Haber Videoları PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma

PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma

PKK'lı teröristin taziyesine katılan HDP milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma
27.11.2020 12:50
Ana Sayfa 00:31
İstanbul'da organ ticareti...
Ana Sayfa 03:22
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:...
Ana Sayfa 00:18
30 yıl önce adeta bugünleri...
Ana Sayfa 00:31
PKK'nın kadın yapılanmasına...
Ana Sayfa 00:25
Malatya'da 4,7'lik deprem...
Ana Sayfa 04:25
Oxford'un aşısıyla ilgili...
Ana Sayfa 06:47
Terör örgütünden temizlenen...
Ana Sayfa 00:40
Bakan Koca, 5 ilin sağlık...
Ana Sayfa 01:11
HDP'li vekile hapis cezası
Ana Sayfa 01:52
Bakan Elvan ve Gül iş dünyası...
Ana Sayfa 00:52
GOL | Konyaspor 7-0 Manisa FK
Ana Sayfa 03:04
Bir şehir hastanesi daha...

Son dakika haberine göre Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.


Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 10 Kasım günü Tunceli'deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'lı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine yapılan taziye ziyaretine ilişkin soruşturma başlattı.



Taziye ziyaretine katılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il eş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.



HDP Milletvekili Alican Önlü'nün soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun ile ilgili soruşturmanın Tunceli'de yürütüleceği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları