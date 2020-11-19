





Terörist Sürgeç'in Kemah'ta aralarında Kara Pilot Yarbay Miktat Şamdancı'nın da bulunduğu 9 askerimiz ile Tokat Reşadiye'de 7 askerimizin şehit edildiği alçak saldırılara bizzat katıldığı da belirlenmişti.



Skandal ziyaret örgütle HDP arasındaki organik bağı da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.