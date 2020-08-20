Pınar Gültekin'in katili Metin Avcı'dan yalan ifade! Katilin ''Pınar beni bıçakla yaraladı'' savunması nasıl çöktü?

20.08.2020 12:21

Muğla'da Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Pınar'ı katleden Cemal Metin Avcı'nın ifadesinden yeni bir detay ortaya çıktı. Pınar'ın çantasından çıkardığı bıçakla kendisini bıçaklamaya çalıştığını söyleyen katil Avcı, kolundaki bir çiziği de bu iddiasına delil olarak göstermişti. Ancak Ancak olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerlerde yapılan aramada herhangi bir bıçak bulunamadığı ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Vural Efecik aktardı.

Muğla'da Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Pınar'ı katleden Cemal Metin Avcı'nın ifadesinden yeni bir detay ortaya çıktı.

Pınar'ın çantasından çıkardığı bıçakla kendisini bıçaklamaya çalıştığını söyleyen katil Avcı, kolundaki bir çiziği de bu iddiasına delil olarak göstermişti. Ancak Ancak olay yerinde ve cesedin bulunduğu yerlerde yapılan aramada herhangi bir bıçak bulunamadığı ortaya çıktı.

Avcı, Pınar'ın mesaj göndererek kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını da iddia etmiş ancak kendisine 'Bu mesajlar nerede?' diye sorulunca 'Mesajları siliyordum. Hiçbirini saklamadım.' diyerek herhangi bir mesaj gösterememişti