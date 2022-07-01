Haberler Haber Videoları NOKTA KONDU! YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5500 TL! Asgari ücret yüzde kaç arttı? Yeni asgari ücret brüt-net ne kadar?

NOKTA KONDU! YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5500 TL! Asgari ücret yüzde kaç arttı? Yeni asgari ücret brüt-net ne kadar?

NOKTA KONDU! YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5500 TL! Asgari ücret yüzde kaç arttı? Yeni asgari ücret brüt-net ne kadar?
01.07.2022 18:14 - Son Güncelleme: 01.07.2022 18:28

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NOKTA KONDU! YENİ ASGARİ NE KADAR? Maaş yüzde kaç arttı? Yeni asgari ücret brüt ne kadar? gibi sorular yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıkladı. Erdoğan, "2022 yeni asgari ücret yüzde 30 zamla 5500 TL oldu" açıklamasında bulundu.

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Asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte açıklandı.

Yapılan yüzde 30 oranındaki zammın ardından 2022 Temmuz ayı itibariyle net asgari ücret 5.500 TL olurken, brüt asgari ücret ise 6.471,00 TL oldu.

Asgari ücrete yapılan zam ile asgari ücret baz alınarak ödenen birçok ücrette de değişikliğe gidildi. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, Bireysel Emeklilik Kesintileri (BES) 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği, hasta desteği de asgari ücretle birlikte değişti.

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