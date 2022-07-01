Asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte açıklandı.

Yapılan yüzde 30 oranındaki zammın ardından 2022 Temmuz ayı itibariyle net asgari ücret 5.500 TL olurken, brüt asgari ücret ise 6.471,00 TL oldu.

Asgari ücrete yapılan zam ile asgari ücret baz alınarak ödenen birçok ücrette de değişikliğe gidildi. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, Bireysel Emeklilik Kesintileri (BES) 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği, hasta desteği de asgari ücretle birlikte değişti.