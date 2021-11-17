Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddiaları...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için beklediği öğrenildi.





PENSILVANYA SAYLORSBURG'DAKİ KAMPTA TOPLANDILAR

İddiaları sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan FETÖ'cüler Pensilvanya Saylorsburg'daki kampta toplandı. Zehirlenme olayından haberi olmayan hainler büyük şok yaşadı.





DOĞRU OLMADIĞINI AÇIKLAYACAKLARDI

Gelen bilgilere göre saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan örgütün mollaları istişare heyeti ve tayin heyetinin bu bilgilerin doğru olmadığına dair bir karşı açıklama yapmayı planlıyorlardı.



OLAY DUYULUNCA FETÖ'CÜLER ŞAŞIRDI

Zaman kazanabilmek için zehirlenme ve intihar gibi olayları reddetmeyi planlayan örgüt üyeleri olayın duyulmasının ardından ne yapacaklarını şaşırmış durumda.



HER ŞEY NET DOĞRU

Dün akşam saat 19:30 dan itibaren Cevdet Türkyolu'nun adamının Fetullah Gülen'i zehirlediğini ve Türkyolu'nun evinde birinin intihar ettiğini, intihar edenin olanları hazmedemeyen Türkyolu mu yoksa Gülen'i zehirleyene zarar verip intihar süsümü verdiklerinin belli olmadığını yazan sosyal medya kullanıcısı anlattıklarını FETÖ'cülerin http://herkul.org'da 2019 yılındaki bir videosunun 3 dakika 41 saniyesini yayınlaması sonrası daha da netleştiğini duyurdu. Elebaşı Gülen'in videonun sonunda, "Başınıza gelen her şeyden dolayı onu şükürle karşılarsanız şayet bir adım daha o miraçta onu doğru yaklaşmış olursunuz." ifadelerini kullandığı görüldü

ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Elebaşı Gülen'in zehirlenme vakası sonrası ölüp ölmediği henüz bilinmezken FETÖ'cülerin panik halinde Saylorsburg''daki çiftliğe geçtikleri öğrenildi.





TERÖR ÖRGÜTÜNDE SAVAŞ BAŞLAYACAK

Çiftlikte toplanan örgüt üyelerinin açıklama yapmamasının bir sebebinin de örgüt içi savaşın kızışacağı ve parçalanmanın daha da derinleşeceği iddia edildi. Elebaşı Gülen'e muhaliflerden ses yükseldiği bildirildi.













TÜRKYOLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLENME

Gelen son haberlere göre, Salysburg'daki Cevdet Türkyolu'nun evinin önünde hareketlenme yaşandığı ve bir pickupın arkasına kasa (karavan vari kasa) takıp getirdikleri görüldü.





BİR KİŞİYİ TEDAVİYE GÖTÜRDÜLER







Evden kimi alıp tedaviye götürdükleri bilinmezken FETÖ'cülerden hala bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Fuat Avni hesabını yöneten FETÖ'cü Said Sefa'nın attığı tweetlerde ölümden bahsettiği görüldü. Sefa'nın attığı bir tweette,

"Sustum

öldüler çocuklar

sonbaharın hazin kırbaçıyla

dökülen yapraklar gibi

mezar oldu onlara

kıyısında azgın bir nefret birikmiş nehrin dibi



ve

söndü

demir araçların altında

son gülüşleri

rüyama dahi girmedi

sahipsiz feryatlar

sustum sustum sustum

sessiz sessiz ölene kadar" ifadelerini kullandığı görüldü