SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Pendik'te sokakta dehşet! Pompalı tüfekli pusu!
Haberler Haber Videoları

Pendik'te sokakta dehşet! Pompalı tüfekli pusu!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 11:41 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 11:41

Pendik'te sokakta dehşet! Kimliği belirsiz kişiler, daha önce pusu kurdukları bir araca pompalı tüfekle ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği araç, panikle park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar kayıplara karıştı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Pendik'te daha önce pusu kurulmuş bir araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş edilmesi nedeniyle panikleyen araç sürücüsü park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, İstanbul'un Pendik İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Ilıcalı Sokak üzerinde geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, daha önce pusu kurulmuş 34 AYZ 900 plakalı otomobil sokağa giriş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Şahıslar tarafından sıkılan mermiler aracın ön camına ve sağ ön lastiğine isabet etti. Durum karşısında panikleyen otomobil sürücüsü ise park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlatırken, ateş eden şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri araç içerisinde ve dışında incelemelerde bulundu. Saldırıya uğrayan otomobil çekici yardımıyla sokak üzerinden kaldırılırken, polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
İETT otobüsü ağaca böyle çarptı: 7 yaralı
15.10.2024Salı
Esenyurt’ta bir şahıs satın alma bahanesiyle motosikleti böyle çaldı
15.10.2024Salı
Tüfekle ateş edip kaçan 2 şüpheli yakalandı
15.10.2024Salı
Savcının makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
15.10.2024Salı
Trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye 37 bin 879 lira ceza uygulandı
14.10.2024Pazartesi
Bunlar da Var
GOOL: İzlanda: 2 - 3 TÜRKİYE | Arda Güler 01:21
GOOL: İzlanda: 2 - 3 TÜRKİYE | Arda Güler
15.10.2024Salı
İzlanda Türkiye maçında ikinci gol: İrfan Can Kahveci 01:01
İzlanda Türkiye maçında ikinci gol: İrfan Can Kahveci
15.10.2024Salı
GOOL: İzlanda: 2 - 4 TÜRKİYE | Kerem Aktürkoğlu 01:19
GOOL: İzlanda: 2 - 4 TÜRKİYE | Kerem Aktürkoğlu
15.10.2024Salı
PATNOS SON DAKİKA: Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 2si ağır 8 yaralı! 00:57
Ağrı'da Feci Kaza: Öğrenci Servisi ile Araç Çarpıştı, 8 Yaralı
14.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA