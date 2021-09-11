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Pendik'te 5 katlı binada yangın!

Pendik'te 5 katlı binada yangın!
11.09.2021 18:37
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Pendik'te 5 katlı binada yangın! İstanbulun Pendik ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Öte yandan yangın çatıda hafif çaplı zarara neden oldu.


İstanbul Pendik'te Batı Mahallesi'nde Karanfil Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın çatı katında, izolasyon çalışması sırasında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören çevre sakinleri durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Öte yandan yangın çatıda hafif çaplı zarara neden oldu.

Yangını gören mahalle sakini, " Arkadaşlarla oturuyorduk, çalışmalar sırasında çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Duman sonrası alevler görülmeye başladı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen yada yaralanan yok" diye konuştu.

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