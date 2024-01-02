Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şı ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler şöyle:

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.



Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler şöyle:



- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 1… pic.twitter.com/OJ3tB5Ca9h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2024

- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 4 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 200 adet el bombası,



- 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 7500 adet 7.62 mm mühimmat,

- 1500 adet 5.56 mm mühimmat,

- EYP yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri,

- 39 adet AK-47 şarjörü,

- 4 adet Dragunov şarjörü,

- 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü,

- 3 adet keskin nişancı dürbünü,

- 1 adet dürbün,

- 5 adet termal silah dürbünü,

- 2 adet sabit telefon,

- 1 adet kamera kayıt cihazı,

- 5 adet Yaesu telsiz,

- 1 adet Yaesu telsiz batarya,

- 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi,

- 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici),

- 3 adet dalgıç seti,

- 6 adet oksijen tüpü,

- 1 adet hücum çantası,

- 5 adet şarjörlük,

- Muhtelif yaşam malzemeleri.