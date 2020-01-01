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Paris'teki eylemler yılbaşında da devam etti! Eylemciler araçları kundakladı!

01.01.2020 11:10

Tüm dünya yeni yıla büyük bir coşku ile girerken Fransa’da aylardır devam eden gösteriler yılbaşı gecesinde de devam etti. Macron karşıtı eylemciler sokaklardaki arabaları kundakladılar.


Fransa'nın başkenti Paris'te aylardır eylemler nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü.

HER YERİ YAKIP YIKTILAR
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı ayaklanan Fransızlar, sokakları her gece yakıp yakıyor.

Ülkedeki eylemler, yılbaşı gecesinde de devam etti. Paris sokaklarına inen eylemciler, arabaları kundakladı.

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