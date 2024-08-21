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Pamukkale'de uzman çavuş cinayeti! Acımasızca darp ederek döve döve öldürdüler! O anlar kamerada!
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Pamukkale'de uzman çavuş cinayeti! Acımasızca darp ederek döve döve öldürdüler! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024, 16:16   |   Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024, 16:16

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır (27), bir eğlence merkezi çıkışında 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. O anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yazır'ın 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği, yere düşerek başını kaldırıma çarptığı görülüyor. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan acı bir olayda, 27 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır, eğlence mekanı çıkışında bir grupla 'omuz atma' nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, 17 Ağustos gecesi saat 02.00 sularında Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan Yazır ile Samet Abacı, Enes Bıçakcı, Halil Basri Camız, U.T. ve T.Ç. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Yazır, grubun saldırısına uğrayarak kalçasından bıçaklandı ve ciddi şekilde darbedildi.

Çevrede bulunanların olayı fark etmesi üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı haldeki Yazır'ı hızla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç asker kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayın ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ve Enes Bıçakcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan bu trajik olayla ilgili cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, bıçaklanan Muhammet Yazır'ın üç kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği ve yere düştüğü anlar yer alıyor. Kavga sırasında iki kişinin araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı da dikkat çekiyor.

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