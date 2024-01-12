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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024, 15:41 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024, 15:52

Özgür Özel 'kent uzlaşısı' maskesiyle Kandil'le DEM'lendi! CHP depremzede seçmenle alay etti: "Hatay'da Lütfü Savaş'ın alternatifi yok"

CHP'yi 'yerel seçim' sancısı tuttu... "Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesiyle DEM'in yolların kırmızı halılar seren Özgür Özel, 'kent uzlaşısı' maskesine sığınarak bölücü ittifakı ayan beyan kabul etti. Bir yandan da parti içi meselelerle köşeye sıkışan Özel, Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesi üzerine "Alternatif bulamadık" dedi, depremzede seçmenle alay etti. Ankara Etimesgut'ta yaşanan Behzat Ç. krizini kabul eden Özel "Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok" sözleriyle yaşanan kaosu kabul etti, Mansur Yavaş'a rest çekip 'riyakarlık etme' mesajı gönderdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimlere giderayak sular bir türlü durulmuyor.

"Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesine kapılan parti, ittifak için bir yandan Kandil ile 'DEM'lenirken diğer yandan da parti içi hesaplaşmalarla cebelleşiyor.

CHP lideri Özel, PKK partisi DEM'i çiçeklerle karşıladı.

KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ
Geride bıraktığımız gün DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz." dedi.

DEM'li Tuncer Bakırhan ise "İş birliği seçeneği tartışılabilir. Kent uzlaşısı çevresinde bir hassasiyet içinde olacağız" şeklinde konuştu. İstanbul, İzmir ve Mersin'de 'iş birliği' mesajı veren DEM'liler, CHP adaylarına olumlu baktıklarını beyan etti.

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PKK İLE 'DEM'LENİYOR! 'KENT UZLAŞISI' MASKESİNE SIĞINDI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel, 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp Kandil'le 'DEM'lendiğini açık seçik beyan etti.

Sözcü yazarı fondaş İsmail Saymaz'a konuşan Özel, "Onlar "Kent uzlaşısına uygun adaylar gösterirseniz biz de kent uzlaşısını sağlarız" diyorlar. Onun dışında ortak bir isim belirleme, heyetler halinde çalışma diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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HATAY SEÇMENİYLE ALAY ETTİ: LÜTFÜ SAVAŞ'IN ALTERNATİFİNİ BULAMADIK
Özel'e Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesinin gerekçesi soruldu.

"Alternatif bulamadık" diyerek çaresizliğini ve iş bilmezliğini gözler önüne seren Özel, "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, "Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız" diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük" sözlerini sarf etti.

"Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız" sözleri hatırlatılan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı;

Doğru. O yayın yapıldığı sırada "Ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız" (demiştim.) Anket yaptık o yüzden. Ankette kaç kişilerle farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.

Behzat Ç. bir Ankara kaosu! CHP’de istenmeyen adam Mansur Yavaş… Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı ortalığı karıştırdı!

KRİZİ KABUL ETTİ, MANSUR YAVAŞ'A RESTİ ÇEKTİ: 'RİYAKARLIK ETME' MESAJI
CHP'de Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu'nun başını çektiği 'Ankara' krizi de siyaset kulislerinde çokça yankıladı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi ise Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.

Yavaş'ın bu süreçte İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ı Etimesgut adayı yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Yavaş'ın aynı zaman Gölbaşı adayı konusunda da parti yönetimiyle ters düştüğü ve yaşanan son gelişmelerden rahatsız olduğu bildirildi.



Gelişme sonrası CHP lideri Özgür Özel'e "Etimesgut krizi aşıldı mı?" sorusu yönetildi. Özel, "Kriz yok, adayımız belli" sözleriyle Mansur Yavaş'a resti çekti.

"Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok" sözleriyle mevcuttaki kaosu itiraf eden Özel, "Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı" diyerek Yavaş'a 'riyakarlık etme' mesajı gönderdi.

Şöyle konuştu;

Orada kriz yok ki. Hatta bugün Etimesgut'ta gençlerde, sosyal medya ve Facebook'ta en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli.

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