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CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş oldu! Depremde sorumluluğu var diyen Özgür Özel’e tepkiler çığ gibi büyüdü: Sizde hiç mi utanma yok!

31 Mart yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'de dün gece bir aday belirleme kaosu yaşandı. Açıklanan isimlerden en çok tartışılan da Hatay adayı oldu. Asrın felaketinde depremzedelerin büyük tepki gösterdiği Lütfü Savaş, CHP'nin yine adayı olunca ortalık karıştı. CHP trolü Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç bile "Ulan sizde hiç mi utanmak yok" diye tepki gösterdi. Öte yandan Özgür Özel'in bir ay önce katıldığı televizyon programındaki Hatay ve Lütfü Savaş sözleri ise yeniden gündem oldu.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 10:44 Güncelleme 11 Ocak 2024, 11:25
CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş oldu! Depremde sorumluluğu var diyen Özgür Özel’e tepkiler çığ gibi büyüdü: Sizde hiç mi utanma yok! 1

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları hızlandı.

CHP de bu doğrultuda dün, 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim bölgesi için adaylarını belirledi.

CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş oldu! Depremde sorumluluğu var diyen Özgür Özel’e tepkiler çığ gibi büyüdü: Sizde hiç mi utanma yok! 2

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade etti.

CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş oldu! Depremde sorumluluğu var diyen Özgür Özel’e tepkiler çığ gibi büyüdü: Sizde hiç mi utanma yok! 3

4 ADAYLA YOLA DEVAM KARARI: HATAY DİKKAT ÇEKTİ

Deniz Yücel; Adana, Mersin, Aydın, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ illerinin adaylarını duyurdu.

Açıklanan adaylardan Adana, Mersin, Aydın ve Hatay'da bir önceki dönemde belediye başkanlığı yapmış isimlerle yola devam kararı alındı.

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