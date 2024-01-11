CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş oldu! Depremde sorumluluğu var diyen Özgür Özel’e tepkiler çığ gibi büyüdü: Sizde hiç mi utanma yok!

31 Mart yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP'de dün gece bir aday belirleme kaosu yaşandı. Açıklanan isimlerden en çok tartışılan da Hatay adayı oldu. Asrın felaketinde depremzedelerin büyük tepki gösterdiği Lütfü Savaş, CHP'nin yine adayı olunca ortalık karıştı. CHP trolü Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç bile "Ulan sizde hiç mi utanmak yok" diye tepki gösterdi. Öte yandan Özgür Özel'in bir ay önce katıldığı televizyon programındaki Hatay ve Lütfü Savaş sözleri ise yeniden gündem oldu.