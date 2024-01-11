Özgür Özel PKK ile 'DEM'leniyor! Ankara'da kirli ittifak masası... "CHP adaylarına olumlu bakıyoruz, İstanbul'da yönetime ortak olmayız"





"ADAY ÇIKARSAK DA PAZARLIK KAPISI AÇIK" GÖNDERMESİ

Batıda aday çıkaracaklarını ancak duruma göre geri çekebileceklerini söyleyip son ana kadar kapının pazarlığa açık olduğu mesajını veren DEM'li Sezai Temelli, "Batıda aday çıkaracağız. Ama bir kentte başka bir aday üzerinde kent uzlaşısı sağlanmışsa orada aday çıkarmayacağız. Çıkardıysak geri çekeceğiz. Bu kadar net." dedi.





Tüm bu yaşananların gölgesinde DEM Partisi ittifak yolunda iade-i ziyaret için CHP'yi ziyaret edecek.



İTTİFAK YOLUNDA İADE-İ ZİYARET

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.



DEM'DEN "İSTANBUL, İZMİR VE MERSİN'DE İŞ BİRLİĞİ" MESAJI

DEM Parti kaynakları, "masaya bazı kentlere ilişkin somut değerlendirmelerin" konuşulacağını dile getirdi. İstanbul ve İzmir'de iş birliğine açık olacaklarını beyan etti. İzmir için Tunç Soyer ismine olumlu baktıklarını dile getiren DEM'liler, "Tunç Soyer'e olumlu bakıyoruz ama bir şart koşma hali yok" değerlendirmesini yaptı.





"CHP ADAYINA OLUMLU BAKIYORUZ"

PKK partisi Mersin'de de CHP adayını destekleyeceklerini ilan edip Vahap Seçer'i işaret ederek "Mersin'de CHP adayına olumlu bakıyoruz" yorumunda bulundu.







Hatırlanacağı üzere CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, HDP ile yakın temastan geri durmamış, belediye kadrolarında terörle iltisaklı isimlere yer vermişti.



PKK CHP'DEN İSTANBUL'DAKİ O İLÇELERİ İSTİYOR

Bir yandan da DEM'in İstanbul'da Esenyurt ve Sultangazi'yi CHP'den talep ettiği konuşuluyor.





"Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP kadrolarının ittifak uğruna Kandil'e boyun eğen bir tutum sergilemesi toplum vicdanını yaralayan bir unsur olarak kayıtlara geçerken "Atatürk'ün kurduğu partinin düştüğü durum" yorumlarını da beraberinde getirdi.