Behzat Ç. bir Ankara kaosu! CHP’de istenmeyen adam Mansur Yavaş… Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı ortalığı karıştırdı

YAVAŞ RESTİ ÇEKTİ: ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mansur Yavaş verilen karar sonrası rest çekerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekeği iddiası gündeme geldi. Bazı PM üyeleri ve bazı MYK üyeleri ortayı bulmaya çalışırken, Erdal Beşikçioğlu 'na da istemeyen Etimesgut İlçe Örgütünden büyük tepkiler yükseldi.

İSTENMEYEN ADAM MANSUR! Öte yandan CHP'de gerilim yükselmeye devam ederken, PM üyelerinden bazıları, "Mansur Yavaş Etimesgut'a değil. Hiçbir ilçeye karışamaz. Tek bir isim dahi söyleyemez, Aday olmayabilir, Olmazsa olmasın! Ankara'yı onunla kazanacağımıza kazanmayalım!" diyerek Yavaş'ı istenmeyen adam olarak ilan etti.





CHP YANDAŞI DENİZ ZEYREK: ETİMESGUT NE ALAKA AMİRİM?

Yaşanan olaylar sonrası Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına CHP yandaşı Deniz Zeyrek de tepki gösterdi. Zeyrek sosyal medya hesabından, "CHP'de neden olduğu krizden ya da Beşikçioğlu gibi mesleğinin zirvesinde bir tiyatrocunun siyasete yerelden giriyor olmasından öte ben en çok şunu merak ediyorum: Etimesgut ne alaka Amirim?" ifadelerini kullandı.