Özge Ulusoy'un acı günü! Ünlü mankenin babası Haydar Ulusoy trafik kazasında hayatını kaybetti! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası, emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy (73) için cenaze töreni düzenlendi. Ulusoy'un cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada Elif N., 06 DV 2053 plakalı otomobille çalıştığı avukatlık bürosuna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Elif N., polis ekiplerince gözaltına alındı. Manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası, emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy için bugün Çankaya ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Haydar Ulusoy'un ailesi, akrabaları, komşuları ve iş arkadaşları katıldı. Özge Ulusoy, annesi Armağan Ulusoy ve kız kardeşi Nilay Ulusoy ile babasının tabutu başında gözyaşı döktü.

'İÇİMDE HER ZAMAN YAŞAYACAK'

Özge Ulusoy, cenazeye katılanlara teşekkür ederek, Çok defa elime mikrofon aldım. Hiç bu kadar zor bir an hatırlamıyorum. Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gerçekten dünyada yaşayan bir melek gibiydi. Çok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş, bize çok iyi bir baba oldu. Burada, herkes onu ne kadar seviyor, çok iyi görüyorum. Dışarıda bulunan, gelen gelemeyen herkesin aklında neler olduğunu da biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştı. Babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun, böyle bir insanın evladıyım. Benim damarımda, hücremde, her yerimde; beni bırakıp gittiğine inanmıyorum. Benim içimde yaşayacak her zaman. Gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden onun için sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin diye konuştu.

Haydar Ulusoy'un cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Öte yandan Elif N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.