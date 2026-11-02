Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 14:51

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda Astsubay Ali Candan'ın kullandığı motosiklet refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin arkasındaki kişi yaralandı.

Yaralı, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ve vatandaşların yardıma koşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.