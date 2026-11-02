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Osmaniye’de motosiklet kazası kamerada: Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Osmaniye’de motosiklet kazası kamerada: Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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Osmaniye’nin Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı’nda refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda Astsubay Ali Candan'ın kullandığı motosiklet refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin arkasındaki kişi yaralandı.

Yaralı, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ve vatandaşların yardıma koşması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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