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Bozuk yol nedeniyle kaza yapan sürücülerin zarar tazmini nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 18:06

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Yoldaki çukur, altyapı çalışması veya hatalı yerleştirilen kapak nedeniyle kaza yapan sürücüler, şartları sağlamaları halinde araçlarında oluşan maddi zararı tazmin edebilir. Avukat Talha Duman kasko kapsamında izlenecek yolu anlatırken, Avukat Muhammed Cemil İmamoğulları kaskosu bulunmayan sürücülerin sorumlu idari kuruma başvurabileceğini belirtti.

Yoldaki çukur, altyapı çalışması veya hatalı yerleştirilen kapak nedeniyle meydana gelen kazalarda araç hasarının karşılanması için farklı başvuru yolları bulunuyor. Avukat Talha Duman, kasko poliçesi bulunan sürücülerin kaza tespit tutanağıyla sigorta şirketine başvurabileceğini, ödeme yapılmaması halinde ise belirli koşullarda Sigorta Tahkim Komisyonu veya mahkeme yoluna gidilebileceğini belirtti. Avukat Muhammed Cemil İmamoğulları da kaskosu olmayan sürücülerin, gerekli belgeleri toplayarak sorumlu idari kurumdan zararlarının karşılanmasını talep edebileceğini aktardı.