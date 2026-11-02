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Süresiz nafakada yeni dönem hazırlığı: Evlilik süresinin yanı sıra hangi koşullar dikkate alınacak?

Süresiz nafakada yeni dönem hazırlığı: Evlilik süresinin yanı sıra hangi koşullar dikkate alınacak?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesinin toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi. Yeni taslakta evlilik süresinin yanı sıra tarafların yaşı, çalışma durumu ve sağlık koşulları gibi kriterlerin değerlendirilmesi planlanıyor.

Süresiz nafaka düzenlemesinin yeniden ele alınması gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanacak çalışmada evlilik süresinin yanı sıra tarafların yaşı, çalışma imkânları, sağlık koşulları ve evlilik sürecinde yaşadıkları durumların değerlendirilmesi planlanıyor. Kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hâkimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması üzerinde durulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da çalışmalara katkı sunması bekleniyor.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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