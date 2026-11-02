CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Haber Videoları
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza
Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 19:03
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeki araçların karıştığı kaza sonrasında güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.
SONRAKİ HABER
Bozuk yol nedeniyle kaza yapan sürücülerin zarar tazmini nasıl yapılır?
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Haber
Bunlar da Var
10:18
İslam Memiş altın fiyatları düşüşü sonrası yeni stratejiyi açıkladı
02.11.2026
Pazartesi
03:43
Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı planı! 5 şüpheli yakalandı
02.11.2026
Pazartesi
02:51
Müge Anlı'da Elife Doğrul dosyasında ortalık karıştı! Metin ve Talip Musacalı karşı karşıya geldi
02.11.2026
Pazartesi
00:18
Osmaniye’de motosiklet kazası kamerada: Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
02.11.2026
Pazartesi
CANLI YAYIN