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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde seyir halindeki araçların karıştığı kaza sonrasında güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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