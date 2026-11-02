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Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı planı! 5 şüpheli yakalandı

Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı planı! 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi.

İstanbul'da Daltonlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik saldırı hazırlığıyla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Soruşturmada Yusuf Can Güngör'ün talimatına ilişkin tespitler yapılırken, saldırıda kullanılacağı değerlendirilen silahları temin ettiği belirtilen şüpheli de operasyon kapsamında yakalandı. Aramalarda uzun namlulu piyade tüfeği, tabancalar, uzatılmış şarjörler ve fişekler ele geçirildi. Örgütün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarına ilişkin soruşturma sürüyor.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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