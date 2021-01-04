Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş cinayetinde son dakika! Kuzeniyle ormanda cinsel ilişkiye girip ardından cinayeti itiraf eden Mehmet Taşdelen hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. 18 Temmuz 2019 sabah saat 5 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızının evinden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti Ayşe Altuntaş. Annesini aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Fadime, Ayşe Altuntaş'ın kaybında Mehmet Taşdelen'i şüpheli olarak görüyordu. Genç kızın şüpheleri doğru çıktı. Müge Anlı canlı yayınında teyze oğlu Mehmet Taşdelen'in ormanlık bölgede sabah saatlerinde kuzeni Ayşe Altuntaş ile cinsel ilişkiye girdiğini ve bir daha görmediğini ileri sürmüştü. İşte çelişkili ifadeler sonrasında gözaltına alınan katil zanlısının cinayet itirafının ardından yaşanan son dakika gelişmeleri...

18 Temmuz 2019 sabah saat 5 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızının evinden çıkmış ve bir daha geri dönmemişti Ayşe Altuntaş. 4 çocuk annesi, eşiyle resmi olarak ayrılmamıştı ve kızıyla birlikte yaşıyordu. Ayşe Altuntaş'ın kızı Fadime Altuntaş, annesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu. Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi ise kuzeni Mehmet Taşdelen'di.

Olayda bütün oklar kuzen Mehmet Taşdelen'i işaret ediyordu. "Ben bu kadını dünyalardan çok seviyordum, ona zarar veremem diyen!" Taşdelen, Ayşe Hanım'a şiddet uyguladığı kabul etmişti. Kuzeniyle para karşılığında birlikte olduğunu iddia eden Mehmet Taşdelen, beni yoldan çıkardı, demişti.

Aylardır araştırma yapan İstanbul Emniyeti Mehmet Taşdelen verdiği çelişkili ifadeler dolayısıyla gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Taşdelen sorgusunun üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etti! Katil ifadesinde; "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm. " sözleriyle korkunç cinayeti itiraf etti. Mehmet Taşdelen ifadesinde " Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" dediğini öne sürülmüştü.

Müge Anlı'nın aydınlattığı cinayetle ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen sevgili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Tutuklanarak cezaevine gönderilen kuzen Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muhammet İkbal Doğan tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Taşdelen'in atılı suçu tek başına işlediği, genç kadını burduktan sonra polisi veya ambulansı aramadığı gibi suça ilişkin tüm delilleri ( maktule ait telefon, başörtüsü, ve ferace dahil olmak üzere) yok ettiği kaydedildi.