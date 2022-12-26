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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı
26.12.2022 16:48

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bölgesel yağışların etkili olacağı kesimlerde sel, taşkın, su baskını gibi olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken; 6 ilde kuvvetli kar yağışı görüleceği belirtildi.

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