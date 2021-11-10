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2016'da Siirt polis lojmanlarına roketle saldıran terörist enselendi

2016'da Siirt polis lojmanlarına roketle saldıran terörist enselendi
10.11.2021 16:19
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Son dakika... 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı. F.Ş.E. isimli terörist 9 Kasım günü Arnavutköy'de gözaltına alındı. Teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.

2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarsaldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

NE OLMUŞTU?

F.Ş.E. adlı teröristin attığı roketatar polis lojmanında kullanılmayan ve boş olan bir binanın balkonuna isabet etmişti. Yaralananın olmadığı saldırıda binada küçük çaplı yangın çıkmıştı.

Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

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