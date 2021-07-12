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Osmaniye iğrenç taciz! Asansörde cinsel organını gösterdi

Osmaniye iğrenç taciz! Asansörde cinsel organını gösterdi
12.07.2021 13:30
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Osmaniye'de kelimenin tam manasıyla "iğrenç" bir taciz olayı meydana geldi. Genç kadını oturduğu binaya kadar takip eden 22 yaşındaki Y.E.K. asansörde cinsel organını gösterdi.


Olay, 4 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bisikletli bir kişi, evine yaya olarak giden kadını takip etmeye başladı. Binanın önüne bisikletini park eden bu kişi, evinin bulunduğu apartmana giren kadından kapıyı tutmasını istedi. Birlikte apartmana giren genç, kadının arkasından yürümeye başladı. Bu sırada şüpheli, bir ara cinsel organını çıkardı. Şüpheliyle birlikte asansöre binen kadın, evinin bulunduğu katta indi. Kadın asansörden inince şüpheli, yine cinsel organını çıkardı. Durumu fark eden kadın, şüpheliye tepki gösterdikten sonra polise haber verdi. Şüpheli, apartmandan çıkıp bisikletiyle uzaklaştı.

İhbar üzerine binaya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, 'Cinsel taciz' suçlarından kaydı olan Y.E.K olduğunu belirledi. Ekipler, Y.E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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