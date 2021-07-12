İzmir Bornova'da yangın

İzmir’in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Çiçekliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.