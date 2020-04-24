24.04.2020 13:23

Başkan Erdoğan ve tüm Türkiye, 23 Nisan akşamı saat 21.00’de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. Duygu dolu anlar, 100 yıl önceki gibi milli birlik ruhunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Evlerinin camlarından ve balkonlarından İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar arasında usta sanatçı Orhan Gencebay da vardı. 75 yaşındaki Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı takım elbiseli söylemesiyle dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadı. 23 Nisan akşamı saat 21.00'da Başkan Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı söylemesi ile evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik eden vatandaşlar arasında Orhan Gencebay da vardı. Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan'ı kutlamak için balkon ve pencerelere çıkıp İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar arasında olan Gencebay, takım elbisesi ile dikkat çekti.

EVDE DE TAKIM ELBİSELİ

Bu nedenle vatandaşlar bayramı evde kutlayıp, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu. Sarıyer'de yaşayan Orhan Gencebay da evinin penceresine çıkıp İstiklal Marşı'nı okurken, o sırada yol çalışması yapan işçiler de çalışmayı durdurarak eşlik etti. Gencebay'ın evinde takım elbise ile dolaşması ise bazı hayranlarına komik geldi.

Koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olduğunu belirten Orhan Gencebay, "45 gündür evdeyiz iyiyiz. Beste çalışıyorum. Kitap okuyor, şiir yazıyorum. Televizyon izliyorum. Yazmam gereken yazılar var." şeklinde konuştu.