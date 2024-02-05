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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 22:39 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 22:48

Öncelikli proje deprem... Murat Kurum açıkladı: "İstanbul'da 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız"

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Kurum katıldığı canlı yayında vizyon projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Mesele İstanbul ise herkesle çalışırım" diyen Kurum, 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceklerini ifade etti.

AK Partinin İBB adayı Murat Kurumdan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5ini bile yapamadı
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5'ini bile yapamadı

"İSTANBUL'DA BEŞ YILDA 650 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Naci Hocamızla uzun zamandır görüşüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz dediğimizle 'tabi ki' dedi.

İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bize ışık tuttu.

İstanbul dönüşmeli. Biz İstanbul'u dönüştürmek zorundayız ve 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek.

Murat Kurumdan Naci Görür açıklaması!
Murat Kurum'dan Naci Görür açıklaması!

Bu konuda dertli olan İstanbulluların hepsi aynı düşünüyor. Hazırladığımız projeler öyle maket değil inanın bunların hepsi yapılmış, gerçek projeler, sokakta insanların birleştirdiği o İstanbul medeniyetini yaşadığımız, huzurun, yeşilin bir anlayışı ortaya koyacağız ve bu maksatla beş yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız.

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