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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 21:42 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 22:06

Murat Kurum'dan Naci Görür açıklaması!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için belirlediği aday Murat Kurum, deprem konusunda Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kurum, canlı yayında yaptığı açıklamada, Görür ile olan buluşmasının detaylarını paylaştı ve "Söz konusu can olunca parti ayırımı yapamazsınız" diyerek, İstanbul'un deprem hazırlıkları konusunda her kesimden destek ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Cumhur İttifakı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilen Murat Kurum, Türkiye'nin saygın yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya geldi. Bu önemli buluşma, İstanbul'un deprem hazırlıkları ve alınması gereken önlemler üzerine yoğunlaştı.

Can Güvenliği ve Parti Ayırımı

Kurum, katıldığı bir canlı yayında Görür ile olan görüşmesi hakkında bilgi verdi. Deprem güvenliği konusunda, "Söz konusu can olunca parti ayırımı yapamazsınız" diyerek, tüm politik farklılıkların ötesinde bir yaklaşımın önemini vurguladı.

Bilim İle Yürümek

AK Parti'nin İBB adayı, "Siyaset yapılacak bir durum yok, burada parti ayırımı düşünemezsiniz, bu bir can meselesi. Farklılıklarda işin sonunda bizim samimiyetimizi göreceklerdir. Biz, 'doğrunun bir tane olduğu' hareketiyle bu kararları alıyoruz. Sonuçta biz, bilimin ışığıyla ve bilim insanlarıyla yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

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