Önce annesine bıçak çekti, sonra kendini odaya kilitledi

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 22:52

Sinir krizi geçiren genç tüm ekipleri alarma geçirirken, kendini kilitlediği odayı kırıp döktü. Olay, Taşpazar Mahallesi 860 Sokak Güçsav Apartmanının 7. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen 19 yaşındaki A.D. sinir krizi geçirip ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmada ailesine bağırıp çağıran genç annesine bıçak çekip tehditler savurdu. Gencin arkadaşlarının da müdahale ettiği olayda bir türlü sakinleşmeyen A.D. kendini odasına kilitledi. Kilitlediği odasında kapı, pencere ve eşyaları kırıp döken genç odayı adeta savaş alanına çevirdi. Tüm eşyaları paramparça eden genç kendine gelmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gencin yaşadığı eve girip kilitli odanın önünde genci ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarına yanıt vermeyen ve sürekli eşyaları kırıp polisin üzerine fırlatan gencin agresif tavırları karşısında odasında bulunan balkondan atlama ihtimali üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye ekipleri gencin bulunduğu balkonun altına atlama ihtimaline karşı şişme yatak açarken, polis ekipleri her türlü güçlüğe rağmen genci ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan ve hem balkondan hem de odadan polislerin üzerine eşyalar fırlatan genç polis ekiplerinin odanın kapısını kırarak içeri girmesiyle yakalanıp etkisiz hale getirildi. Üzeri çıplak olan gence polis ekiplerince kıyafetleri giydirilerek daha sonra olay yerinde hazır bulunan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Gencin tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.